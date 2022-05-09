Засіяні площі менші минулорічних на 20-30%, – Мінагрополітики

Україна за сумарною площею посівів цього сезону відстає порівняно з минулорічними показниками, відставання залежно від сільгоспкультури становить від 20% до 30%.

Про це під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Інтерфакс-Україна.

"Якість посівів істотно гірша порівняно з минулими роками зі зрозумілих причин. Це вже дуже погано впливає на світові ринки і ще гірше – у середньо- чи довгостроковій перспективі", – додав він.

За даними міністра, крім військового вторгнення РФ, на хід посівної негативно впливає низка факторів, насамперед логістичних.

"Посівна в Україні відбувається досить активно. Є зрозумілі складнощі, насамперед із логістикою. Фермери та агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі – посівний матеріал, гербіциди. Вони економлять, наскільки це можливо, враховуючи перебої з дизелем. Очевидно, є втрати за часом, назвемо це так, тому що комендантська година, переміщення техніки, деяка техніка пішла на фронт, також залишилося менше людей", – уточнив Сольський.

За його словами, виникають складнощі зі зберіганням агропродукції та палива. Сукупність цих факторів призводить як до зниження обсягів продукції, що виробляється, так і до погіршення її якості.

Як повідомлялося, Україна під час посівної-2022 до 5 травня засіяла основними с/г культурами 7,1 млн га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 млн га.