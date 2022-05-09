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Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на автогаз

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Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 9 травня на 80 копійок – до 32,66 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що найбільшу і водночас рекордну ціну на продукт встановлено мережею "Укргазвидобування" – 37 грн/л, що на 4 грн більше, ніж 6 травня. 

У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася на 1 грн – до 32,95 грн/л.

На 1 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережф "Привату" (Авіас). На її станціях автогаз коштує 32,37 грн/л. На станціях "Автотранс" автогаз здорожчав на 3 грн – до 35,78 грн/л відповідно.

Також автогаз здорожав в мережах ОККО, WOG, Chipo, "Катрал" та інших.

Автор: 

АЗС (1595) ціни (3542) скраплений газ (1149)


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