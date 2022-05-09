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Новини
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Кабмін зменшив кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілів з-за кордону

пункт,пропуска

Кабінет міністрів визначив зменшив кількість пунктів пропуску для ввезення в Україну придбаних за кордоном автомобілів з семи до трьох: "Устилуг" та "Грушів" на польському кордоні та "Малий Березний" на словацькому.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №354-р від 3 травня оприлюднено на урядовому порталі та набрало чинності.

Як повідомлялося, із 25 квітня легкові автомобілі, які ввозяться до України для особистих потреб, оформляли лише на семи пунктах пропуску через кордон. Таке рішення пояснювали виникненням черг на пунктах пропуску після того, як Верховна Рада зняла необхідність сплачувати митні платежі, ПДВ та акциз за такого імпорту.

Загалом, за даними Державної митної служби, майже за місяць після запровадження пільг з сплати ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів в Україну ввезли 29,2 тис. автомобілів, більше половини з них (16,79 тис.) – це авто вартістю до 100 тис. грн.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що за перший тиждень дії норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.

Автор: 

авто (4177) кордон (1149) Кабмін (7806) пункт пропуску (192)


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Вот жабы. Сук давит жаба что люди покупают себе нормальные машины.
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09.05.2022 16:50 Відповісти
если бы давило то не отменили бы все пошлины и налоги ....- а кпп сейчас нужны для первоочередного провоза вооружения что бы кацапов гребаных додавить и уничтожить - нечисть рашистскую ....- а жабы сейчас на мокшанских и в бункерах ...
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09.05.2022 20:55 Відповісти
Люди в цей час країну захищають , а суки машини ввозять. Так мабудь точніше буде.
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09.05.2022 22:13 Відповісти
для вип-машин-вип коридор!!!)))
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09.05.2022 16:58 Відповісти
уберите пд, и брокеров. Теперь избранные прицепами поедут. Шмыгалятина всех ****.. очереди будут по 5 дней. ПО человечески эти скоты никогда не будут относится. Сказки про вооружение, это для лохов. Коррупция фореве
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09.05.2022 21:12 Відповісти
Все равно оставили лазейку для барыг. Для фронта, на бригаду в месяц-10-20 машин от силы. Все они ввозятся по гарантийным письмам комбрига. Все остальные барыги и "покращувачі особистого стану", либо в ВСУ , либо нах с пляжа. После войны будете себя покращувати.
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10.05.2022 09:19 Відповісти

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