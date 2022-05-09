Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 3,5 мільярда

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 900 пільгових кредитів на загальну суму 3,48 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 9 транвя отримали від уповноважених банків 39 362 кредити на загальну суму 106,07 млрд грн.

Із них 10,25 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 57,96 млрд грн – у якості антикризових кредитів, 25,12 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 11,27 млрд грн – кредити для с/г виробників, передусім, на інвестиційні цілі, ще 1,46 млрд грн – антивоєнні кредити.

Зазначається, що в умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій президентом Володимиром Зеленським програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

У міністерстві нагадали, що в березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від уряду України на рівні 80%.