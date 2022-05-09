Луганщина залишилась без електроенергії та водопостачання через обстріли, – ОВА

Через обстріли російських окупаційних військ в Луганській області відсутнє водопостачання, крім того знеструмлені 43 населених пункти, 128 тисяч споживачів перебувають без електроенергії.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Через російське вторгнення Централізоване водопостачання відсутнє по всій області: воду можна тільки підвозити, чим щоденно займаються рятувальники", – написав Гайдай.

Він уточнив, що із газопостачанням залишаються шість населених пунктів (45,4 тис. абонентів) – три повністю та три частково.

Гайдай пояснив, що напередодні російські війська обстріляли Попаснянський водоканал, внаслідок чого без води в регіоні залишилився 1 мільйон людей, включаючи окуповані території.

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції. Водопостачання повнсітю припинено на невизначений термін", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.

Гайдай повідомив, що наразі тривають запеклі бої в Рубіжному та Білогорівці, де окупанти намагаються взяти під контролю "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.