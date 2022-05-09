Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою автотрасою М-03, – Мінінфраструктури

Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою автотрасою М-03.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Telegram, для цього на Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом.

"Тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт. Це критично важливо – адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Для облаштування переїзду дорожники поклали через річку Трубіж сім водопропускних труб, укріпили ґрунт геотекстильною решіткою, шар піску покрили щебенево-піщаною сумішшю, зверху – асфальтобетонним покриттям та встановили відповідні дорожні знаки.

"Поки в країни триває війна логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів звільнених з російської окупації", – підсумував міністр.