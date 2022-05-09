Заборгованість банків за кредитами рефінансування повернулась на довоєнний рівень, – НБУ

Загальна заборгованість банків за кредитами рефінансування на кінець квітня була лише на 0,5 млрд грн більшою за довоєнний рівень.

Про це йдеться у макроекономічному огляді Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Піковий приріст рефінансування банків досяг 8-9 березня – 41,5 млрд грн від початку війни, а надалі знижувався", – констатував регулятор.

Нацбанк вказує, що гнучка адаптація операційного дизайну монетарної політики та впровадження антикризових заходів (у тому числі бланкового рефінансування) дозволили пом'якшити шок на початку війни для банків, захистити інтереси їхніх клієнтів та підтримати безперебійність розрахунків.

За даними НБУ, загальна заборгованість із рефінансування на кінець квітня становила близько 120 млрд грн, у тому числі довгострокова, що існувала ще до війни – близько 87 млрд грн.

Всього з початку війни Нацбанк надав підтримку ліквідності терміном на рік на загальну суму трохи більше 72 млрд грн, у тому числі бланкового – на 42 млрд грн. Водночас, за даними НБУ, більшість бланкових кредитів було достроково погашено, і заборгованість за ними скоротилася до менш ніж 8 млрд грн.

Водночас регулятор поки що не оприлюднив детальні дані за перший тиждень травня. Згідно з попередніми розрахунками, попит на рефінансування минулого тижня дещо зріс: 5 травня кредитів овернайт було надано на 708 млн грн, а 6 травня в день тендеру на річне рефінансування НБУ виділив банкам ще 1,53 млрд грн порівняно зі 170 млн грн тиждень тому.

Тим часом обсяги купівлі депозитних сертифікатів, що знизилися наприкінці квітня до 168 млрд грн, до кінця минулого тижня знову повернулися на рівень, близький до рекордного – 183,38 млрд грн.

Як повідомлялося, Національний банк України з 18 квітня скасував щоденні тендери з надання рефінансування на строк до одного року і проводитиме їх лише один раз на тиждень – щоп'ятниці.