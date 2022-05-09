"Нова пошта" відкрила перше мобільне відділення. ФОТО

"Нова пошта" відкрила перше мобільне відділення повного циклу, яке створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок. Його розмістили у селищі Стоянка, яке зазнало серйозних ушкоджень внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вперше це відділення було презентовано на початку лютого. Наразі воно розташовується у центрі села. Працюватиме по буднях з 10:00 до 17:00 та в суботу – з 9:00 до 18:00.

Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які будуть надавати послуги відправки та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, а також усі фінансові послуги – наприклад, зняття готівки, отримання переказу тощо.

На даху пересувного відділення встановлені сонячні панелі, тому воно може працювати автономно.

"Нова пошта" планує використовувати це відділення у Стоянці 2-3 тижні, поки не відновить роботу стаціонарного. Після цього відділення буде переміщене в іншу локацію, де буде потреба.

У компанії наголосили, що пересувне відділення на базі БДФ-контейнера, яке можна розгорнути за 5 хвилин, – це власна розробка R&D-департаменту "Нової пошти". За місяць воно може приймати та видавати до 10 тис. посилок.