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Дата-центр "Яндекса" у Фінляндії працює на дизельному генераторі

яндекс

Фінські енергетичні компанії відмовляються підписувати контракти з російською пошуковою системою Yandex, яка має дата-центр поблизу Гельсінкі, через підозри в розповсюдженні військової пропаганди.

Як пише Euroactiv, фінський центр обробки даних "Яндекса" працює з 2015 року і є єдиним закордонним дата-центром компанії, усі інші розташовані в Росії.

У березні генерального директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна внесли до санкційного списку, після чого він пішов у відставку. Сама компанія не потрапила під санкції.

Але фінські постачальники електроенергії розірвали угоди, і "Яндекс" поки не знайшов нового постачальника. Із кінця квітня дата-центр покладався на дизельний генератор і був відключений від мережі Фінляндії.

Як зазначив керівник дата-центру Олексій Жумикін в інтерв’ю YLE, "Яндекс" зробить усе можливе, щоб знайти нового партнера, який допоможе продовжити роботу", і що "є кілька варіантів, які все ще активно реалізовуються".

Водночас видання наголошує, що авторитет і репутація "Яндекса" можуть бути заплямовані назавжди після того, як стало відомо, що влада Фінляндії розглядає компанію як можливого розповсюджувача фейкових новин.

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Фінляндія (340) електроенергія (4289) Яндекс (136)


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