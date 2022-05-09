Дата-центр "Яндекса" у Фінляндії працює на дизельному генераторі

Фінські енергетичні компанії відмовляються підписувати контракти з російською пошуковою системою Yandex, яка має дата-центр поблизу Гельсінкі, через підозри в розповсюдженні військової пропаганди.

Як пише Euroactiv, фінський центр обробки даних "Яндекса" працює з 2015 року і є єдиним закордонним дата-центром компанії, усі інші розташовані в Росії.

У березні генерального директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна внесли до санкційного списку, після чого він пішов у відставку. Сама компанія не потрапила під санкції.



Але фінські постачальники електроенергії розірвали угоди, і "Яндекс" поки не знайшов нового постачальника. Із кінця квітня дата-центр покладався на дизельний генератор і був відключений від мережі Фінляндії.



Як зазначив керівник дата-центру Олексій Жумикін в інтерв’ю YLE, "Яндекс" зробить усе можливе, щоб знайти нового партнера, який допоможе продовжити роботу", і що "є кілька варіантів, які все ще активно реалізовуються".

Водночас видання наголошує, що авторитет і репутація "Яндекса" можуть бути заплямовані назавжди після того, як стало відомо, що влада Фінляндії розглядає компанію як можливого розповсюджувача фейкових новин.