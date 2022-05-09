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Кабмін схвалив стратегічні напрямки діяльності державних банків на час воєнного стану

кабмин

Кабінет міністрів схвалив основні (стратегічні) напрямки діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №356-р від 3 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Водночас сам документ про основні (стратегічні) напрями діяльності банків на сайті уряду наразі не оприлюднено.

Міністерству фінансів разом з банками державного сектору економіки протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану доручено внести на розгляд уряду оновлені основні (стратегічні) напрямки діяльності банків державного сектору та стратегії їх розвитку.

Автор: 

банки (7013) Кабмін (7806) Мінфін (2951) Приватбанк (1786)


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