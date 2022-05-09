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У Житомирській області облаштували тимчасову переправу на місці зруйнованого мосту

дорога,житомирщина

Завершені роботи із влаштування тимчасової переправи на автомобільній дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Зазначається, що рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.

Проїзд влаштований поблизу зруйнованого вибухами війни мосту.

"Нагадаємо, що діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут, поруч мосту, що був зруйнований внаслідок вибухів, влаштовано тимчасовий проїзд. Можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту", – також додали в "Укравтодорі".

Автор: 

дороги (1584) Житомирська область (146)


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