У Житомирській області облаштували тимчасову переправу на місці зруйнованого мосту
Завершені роботи із влаштування тимчасової переправи на автомобільній дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.
Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".
Зазначається, що рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.
Проїзд влаштований поблизу зруйнованого вибухами війни мосту.
"Нагадаємо, що діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут, поруч мосту, що був зруйнований внаслідок вибухів, влаштовано тимчасовий проїзд. Можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту", – також додали в "Укравтодорі".
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