У Житомирській області облаштували тимчасову переправу на місці зруйнованого мосту

Завершені роботи із влаштування тимчасової переправи на автомобільній дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Зазначається, що рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.

Проїзд влаштований поблизу зруйнованого вибухами війни мосту.

"Нагадаємо, що діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут, поруч мосту, що був зруйнований внаслідок вибухів, влаштовано тимчасовий проїзд. Можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту", – також додали в "Укравтодорі".