Власник мережі "Сільпо" відновив роботу заводу у Ворзелі

Fozzy Group відновила виробництво хліба, кондитерських виробів і обсмажування кави на своєму заводі у Ворзелі Київської області, його продукція з заводу вже відвантажується для торговельних мереж групи ("Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C).

Як повідомляє пресслужба компанії, можливість розконсервувати завод після окупації з’явилася після відновлення електро- та водопостачання у Ворзелі.

"Наразі це поки єдине виробництво, що розпочало свою діяльність у Ворзелі та відновило виробничу потужність. На роботу повернулися 150 фахівців заводу. На заводі у Ворзелі працюють три цехи, продукти з яких доставляються по всій Україні", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, відновлено роботу цеху з виготовлення шоколадних виробів "Власна кондитерська", який має сучасне італійське обладнання, а також цех із заготівлі хліба та хлібобулочних виробів "Крафтяр".

Як повідомлялося, у квітні мережа супермаркетів "Сільпо" частково відновила роботу двох складів під Києвом, а також 18 магазинів у Києві та області, Сумах, Чернігові, Харкові.

У мережу "Сільпо" входять 325 супермаркетів у 60 містах України та 4 делікатес-маркети Le Silpo – у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. Мережа входить до групи Fozzy Group.

Fozzy Group – один з найбільших українських рітейлерів з майже 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.