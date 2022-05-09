Україна передала фінальну частину анкети для початку вступу в ЄС (оновлено)

Україна заповнила та передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Пр оце повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує пресслужба уряду.

"Перша частина опитувальника, яка включала оцінку відповідності України економічним та політичним критеріям членства в ЄС, вже високо оцінена Єврокомісією. Сьогодні ми передали відповіді на другу частину опитувальника. Тепер м‘яч на стороні ЄС. Україна вже довела, що для неї європейські цінності – це значно більше, ніж, просто формулювання на паперах. Очікуємо позитивне рішення про надання статусу кандидата та подальшу підтримку України на шляху до членства в ЄС", – зазначила Стефанішина.

Питання отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС раніше у понеділок президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Зустріч із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", – написав Зеленський.

Фон дер Ляйєн у свою чергу розповіла про переговори у Twitter, відзначивши, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Як повідомлялося, Україна наприкінці лютого звернулася до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.