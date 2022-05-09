Кабмін затвердив вимоги до енергоефективності камінів та "буржуйок"

Кабінет міністрів затвердив технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів на твердому паливі.

Як повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, метою затвердження регламенту є наближення законодавства України до європейського, зокрема, імплементація Директиви 2009/125/ЄС.

У технічному регламенті визначено спеціальні вимоги до екодизайну стосовно сезонної енергоефективності обігріву приміщень, рівня викидів оксидів азоту, оксидів вуглецю, викидів твердих часток, а також надання інформації про продукт.

"Застосування вимог технічного регламенту дозволить покращити енергетичні та екологічні характеристики обладнання і поступово витіснить з ринку найбільш енергоємні товари. Енергоефективне обладнання економно споживатиме енергію, матиме тривалий термін експлуатації та менш негативний вплив на екологію", – зазначається у повідомленні.

Водночас затвердження регламенту спростить для вітчизняних виробників місцевих обігрівачів на твердому паливі експорт продукції на ринок ЄС.

Зазначимо, "місцевий обігрівач на твердому паливі" у розумінні законодавства ЄС означає відкритий або закритий спереду місцевий обігрівач або плиту, що використовує тверде паливо. Фактично під це визначення підпадає широкий перелік товарів, від найпростіших опалювальних засобів, відомих як "буржуйка", до сучасних камінів і печей.