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Кабмін затвердив вимоги до енергоефективності камінів та "буржуйок"

зима,отопление,субсидия,камин

Кабінет міністрів затвердив технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів на твердому паливі.

Як повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, метою затвердження регламенту є наближення законодавства України до європейського, зокрема, імплементація Директиви 2009/125/ЄС.

У технічному регламенті визначено спеціальні вимоги до екодизайну стосовно сезонної енергоефективності обігріву приміщень, рівня викидів оксидів азоту, оксидів вуглецю, викидів твердих часток, а також надання інформації про продукт.

"Застосування вимог технічного регламенту дозволить покращити енергетичні та екологічні характеристики обладнання і поступово витіснить з ринку найбільш енергоємні товари. Енергоефективне обладнання економно споживатиме енергію, матиме тривалий термін експлуатації та менш негативний вплив на екологію", – зазначається у повідомленні.

Водночас затвердження регламенту спростить для вітчизняних виробників місцевих обігрівачів на твердому паливі експорт продукції на ринок ЄС.

Зазначимо, "місцевий обігрівач на твердому паливі" у розумінні законодавства ЄС означає відкритий або закритий спереду місцевий обігрівач або плиту, що використовує тверде паливо. Фактично під це визначення підпадає широкий перелік товарів, від найпростіших опалювальних засобів, відомих як "буржуйка", до сучасних камінів і печей.

Автор: 

Кабмін (7806) енергоефективність (394)


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Ой можно подумать..... Я в Польше (да и вся гмина) топим углем и дровами. (Уровень газификации 17%) и на фоне этого мало у кого есть современные печи. Я уже не говорю о понемецких многоэтажках в самом Вроцлаве где буржуйки в квартирах осенью создают невыносимый смог а иногда и удушливый смог (когда некоторые уникалы начинают топить мусором или мокрым деревом или еще хрен знает чем) не ровняйтесь на Европу (в вашем понимании). Она разная и очень бывает удивляюшая.....
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09.05.2022 19:00 Відповісти

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