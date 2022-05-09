"Укрзалізниця" обмежила перевезення вантажів до Польщі через черги на кордоні

"Укрзалізниця" з 6 травня запровадила дві конвенції щодо вантажних перевезень у напрямку прикордонного переходу Ізов на кордоні з Польщею.

За даними компанії, обмеження стосуються аграрного експорту з України, повідомляє галузеве агентство "АПК-Інформ".

Зокрема, через вказаний перехід у напрямку станції Хрубешув обмежено перевезення "злаків; насіння та плодів олійних", насіння, плодів та зерна інших; рослин для технічних цілей; соломи та фуражу; інших продуктів рослинного походження; залишків та відходів харчової промисловості; готових кормів для тварин".

Крім того, в напрямку переходу Ізов заборонено транспортувати жири та олії тваринного й рослинного походження, а також готові харчові жири.

Вказані обмеження діють до відміни.

Як повідомлялося, минулого тижня "Укрзалізниця" також запровадила ряд конвенцій на перевезення до Молдови, Румунії та Угорщини. В компанії пояснювали, що станом на 4 травня до прикордонних переходів прямували 30,53 тис. вагонів, а черги на кордоні сягали 35 діб.

За даними "Укрзалізниці", на польському напрямку нйбільше вагонів накопичилося саме на переході Ізов-Грубешув (9 953 вагони), черга тут станом на початок травня сягала 19 діб.