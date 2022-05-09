Через блокаду портів Україна втрачає по $170 мільйонів щодня, – Шмигаль

Через блокаду морських портів військовим флотом Росії Україна втратила понад половину експортних можливостей і щодня втрачає $170 млн.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем в Одесі, повідомляє пресслужба уряду.

"Деякі кораблі були вимушені зайти в порти із зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 – в Одеському порту. Переважна кількість кораблів – балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", – розповів Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими.

"Блокування Росією морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах", – наголосив голова уряду.

Шмигаль додав, що Кремль намагається дезінформувати світове суспільство, аби зняти із себе санкції, однак провина у продовольчій кризі лежить лише на Росії.

"Світ має побачити, що насправді відбувається та як Росія блокує морські порти України, спричиняючи дефіцит продовольства у світі", — відзначив голова Кабміну.

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Водночас Шарль Мішель наголосив, що Одеса відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки країн усього світу.

"Саме зараз в Одесі заблоковано мільйони тонн харчових товарів. А це потенційно означає драматичну ситуацію для багатьох країн світу. Особливо це стосується країн, що розвиваються. І всю відповідальність за цю ситуацію несе Росія", – підтвердив президент Європейської Ради.

Він запевнив, що ЄС зробить усе можливе зі свого боку, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.