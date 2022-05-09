Зеленський запропонував створити "зерновий ОПЕК"

Україна пропонує створити організацію країн-експортерів зерна для забезпечення світової продовольчої безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на відеоконференції лідерів країн G-7 8 травня, повідомляє пресслужба голови держави.

Він наголосив, що розв’язана Росією війна проти України створює загрози для продовольчої безпеки у світовому масштабі.

"Потрібен дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу. І ми пропонуємо його створити. Якщо у нас буде організація країн – експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію та прагнуть захищати права людини, зокрема й право на життя та гарантований добробут, – ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства й отримати історичну перемогу над голодом", – заявив Зеленський.

Він додав, що деталі цієї пропозиції Україна готова надати на робочому рівні.