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Зеленський запропонував створити "зерновий ОПЕК"

зеленський

Україна пропонує створити організацію країн-експортерів зерна для забезпечення світової продовольчої безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на відеоконференції лідерів країн G-7 8 травня, повідомляє пресслужба голови держави.

Він наголосив, що розв’язана Росією війна проти України створює загрози для продовольчої безпеки у світовому масштабі.

"Потрібен дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу. І ми пропонуємо його створити. Якщо у нас буде організація країн – експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію та прагнуть захищати права людини, зокрема й право на життя та гарантований добробут, – ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства й отримати історичну перемогу над голодом", – заявив Зеленський.

Він додав, що деталі цієї пропозиції Україна готова надати на робочому рівні.

Автор: 

G-7 G7 (207) Зеленський Володимир (2526) ОПЕК (446) продовольство (164)


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