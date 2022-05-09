Канада надасть Україні ще $50 мільйонів військової допомоги

Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на $50 млн.

Про це повідомляється за підсумками візиту прем'єр-міністра Джастіна Трюдо до України 8 травня, передає DW.

Допомога включатиме постачання 18 дронів, супутникові знімки високої роздільної здатності на $15 млн, стрілецьку зброю та боєприпаси на $1 млн, додаткові боєприпаси до гаубиць M777. Раніше Канада уже відправила Україні артилерію, боєприпаси та легку броньовану техніку.

$25 млн Канада виділить Всесвітній продовольчій програмі для вирішення питань продовольчої безпеки в Україні зі свого внеску в $100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу в регіоні. $10 млн Канада надасть на підтримку прав людини, громадянського суспільства та розмінування в Україні.

Від початку війни в Україні Канада вже надала $131 млн військової допомоги та $245 млн гуманітарної допомоги. В бюджеті країни на 2022 рік передбачається ще $500 млн на оборонну допомогу Україні. Крім того, в бюджеті передбачений $1 млрд позик для України через Міжнародний валютний фонд. Раніше безпосередньо Канада вже надала Україні довгострокові кредити на $620 млн.