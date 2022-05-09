Депутати відмовились від відшкодування ПДВ експортерам державними облігаціями, – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився від підтриманої раніше ідеї щодо відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Про повернення ПДВ бізнесу: від ідеї ПДВ-облігацій за січень (була норма в 7311д) відмовилися. Гроші бізнесу повертатимуть", – написав Железняк.

За його словами, планується, що ПДВ експортерам за січень повернуть найближчим часом, за лютий-травень – у серпні, починаючи з червня повернення ПДВ має відбуватися у звичайному порядку.

Железняк додав, що також буде відновлено реєстрацію податкових накладних.

"Найближчим часом очікується відповідний законопроект від голови Комітету та Мінфіну", – додав Железняк.

Як повідомлялося, вказаний законопроєкт №7311 був ініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилои Гетманцевим та низкою інших депутатів від "Слуги народу". Серед іншого, ним також пропонується скасувати пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.