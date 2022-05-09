Кабмін встановив особливості ветеринарно-санітарного контролю на кордоні
Уряд України ухвалив постанову, яка затверджує особливості здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю в умовах воєнного стану.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
Постановою унормувано на період воєнного стану в Україні процедури здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин, а також державного ветеринарно-санітарного контролю, та визначені особливості їх проведення, а саме:
- передбачено здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин у всіх пунктах пропуску на державному кордоні України та зонах митного контролю на митній території України, за наявності умов для його проведення;
- визначено вичерпний перелік підстав для проведення фізичної перевірки та лабораторних досліджень вантажів, що ввозяться в Україну;
- унормовано процедуру ввезення на територію України продуктів, що пройшли відповідну обробку, кормових добавок, кормів для продуктивних тварин, живих тварин, а також процедуру транзиту живих тварин.
- передбачена можливість ввезення кормових добавок та кормів для продуктивних тварин, які мають відповідну реєстрацію в ЄС, що дозволить уникнути вітчизняним операторам ринку затрат часу та матеріальних ресурсів на їх реєстрацію в Україні, і як наслідок забезпечити нагальні потреби тваринництва України;
- унормовано питання щодо ввезення в Україну живих тварин та репродуктивного матеріалу від них з потужностей, які не були попередньо проінспектовані українськими фахівцями, а також процедуру їх транзиту, по територіям країн де реєструються випадки захворювань тварин на інфекційні хвороби.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
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