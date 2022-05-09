З України знову виїздить значно більше людей, ніж повертається, – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон за останні шість днів значно перевищує потік на в'їзд, зокрема, за минулі вихідні з країни виїжджало щодня в середньому на 7 тис. людей більше, ніж в'їжджало.

За даними Державної прикордонної служби, 8 травня з України виїхало понад 36 тис. осіб, 7 травня – понад 41 тис., повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас в’їхали за ці два дні 29 тис. та 34 тис. осіб відповідно.

За даними прикордонної служби Польщі, 8 травня з України в цю країну в’їхало 23,6 тис. людей, а 7 травня – 26,3 тис. Потік у зворотному напрямку становив 17 тис. і 20 тис. осіб відповідно.

Загалом з початку війни з України до Польщі прибуло 3,24 млн осіб, а з Польщі в Україну – 1,12 млн осіб.

За даними УВКБ ООН станом на 13:00 8 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,89 млн осіб, з них у Польщу 3,22 млн, Румунію та Молдову – 937 тис., Росію – 739 ,42 тис. (дані за 6 травня), Угорщину – 568,63 тис., Словаччину – 402,33 тис., Білорусь – 26,28 тис. (дані за 6 травня).

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, з 28 лютого в'їхало 1,54 млн людей.