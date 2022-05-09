США тимчасово скасували мита на українську сталь (оновлено)

США тимчасово призупиняють дію 232 мит на українську сталь строком на один рік.

Про це оголосила міністр торгівлі США Джина Раймондо, повідомляється на сайті міністерства.

Вона наголосила, що металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економіки країни, у ній працює кожен 13 українець з високооплачуваною роботою. Таким чином, створення експортних можливостей для українських меткомбінатів має підтримати одну з найважливіших галузей промисловості України.

"Сталевари є одними з найбільш витривалих у світі – живуть вони в Янгстауні чи Маріуполі. Ми не можемо просто захоплюватися силою духу та духом українського народу – ми повинні підтримувати його та підтримувати одну з найважливіших галузей економіки для економічного добробуту України. Щоб металургійні заводи продовжували бути економічним рятівним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь", – прокоментувала рішення Джина Раймондо.

Як пояснила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, йдеться про скасування мит на українську сталь у розмірі 25%, запроваджених у 2018 році.

"Мова йде про зупинення дії 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Трампа. Скасування цих мит буде поворотним моментом у торгових відносинах між Україною і США", – написала Свириденко у Facebook.