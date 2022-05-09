Кабмін врегулював ведення земельного кадастру під час воєнного стану

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка регулює ведення Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану та протягом одного місяця після нього.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, передбачено, що внесення відомостей до кадастру і надання таких відомостей здійснюватиметься виключно державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та його територіальних органів, включеними до переліку, який затверджується Держгеокадастром за погодженням з Мінагрополітики.

Також запроваджено обмеження щодо оприлюднення деяких відомостей кадастру в умовах воєнного стану, зокрема через Публічну кадастрову карту тощо.

Відповідна ухвала прийнята на засіданні уряду 7 травня.

Станом на 9 травня документ на сайті Кабміну поки відсутній.