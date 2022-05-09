Нацбанк зафіксував рекордне зростання кількості покупців військових облігацій України

Минулого тижня зафіксовано рекордне зростання кількості власників військових облігацій уряду – з 2 по 8 травня їхня кількість зросла з 11,8 тис. до 43,3 тис.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), повідомляє пресслужба регулятора.

"Понад 30 тисяч українців та представників бізнесу доєдналися до купівлі військових ОВДП. Рекордне зростання пов'язане із запровадженням учасниками ринку капіталу нових цифрових сервісів у координації із депозитарієм НБУ, біржами та центральним контрагентом", – пояснили в НБУ

Найбільший портфель військових ОВДП традиційно сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас станом на 9 травня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації зріс до 4,6 млрд грн, $45,7 млн та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.

Нацбанк нагадує, що сьогодні кожен бажаючий може доєднатися до купівлі військових ОВДП.