"ТАСкомбанк" Тігіпка спрямує в резерви 200 мільйонів прибутку за минулий рік

Акціонери "ТАСкомбанку" на загальних зборах 14 червня планують затвердити прибуток за 2021 рік у розмірі 456,06 млн грн та направити 44% або 200 млн грн з цієї суми на формування резервів.

Про це свідчить повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії цінних паперів і фондових ринків (НКЦПФР), інформує Інтерфакс-Україна.

Водночас решту отриманого прибутку у розмірі 256 млн планується залишити нерозподіленим.

Банк також планує відмовитись від виплати дивідендів акціонерам за результатами минулого року.

Як повідомлялося, минулого року "ТАСкомбанк" спрямував на виплату дивідендів 300,1 млн грн за рахунок отриманого у 2020 році прибутку на суму 381,11 млн грн.

За даними НБУ, стьаном на 1 березня 2022 року "ТАСкомбанк" за розміром загальних активів займав 16-те місце (30,63 млрд грн) серед 69 банків.

Основним власником "ТАСкомбанку" є підприємець Сергій Тігіпко (99,93% акцій).