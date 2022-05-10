Нацбанк видав рефінансування трьом банкам на 590 мільйонів

"ПроКредит Банк" (Київ) минулого тижня став найбільшим отримувачем рефінансування Національного банку України терміном на рік: 6 травня він залучив 540 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті Нацбанку, п'ятий тиждень поспіль за рефінансуванням звернувся "Скай Банк" (Київ), який отримав ще 30 млн грн і довів загальну суму залучених коштів до 230 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, вперше з початку війни за 20 млн грн рефінансування звернувся чернігівський "Полікомбанк". Наприкінці квітня-початку травня він відновив роботу центрального офісу та відділень, перервану на період тяжких обстрілів міста.

Усі банки залучили кредити під заставу пулу активів.

НБУ вказує, що попит на річне рефінансування на першому тижні травня зріс порівняно з останнім тижнем квітня: тоді два банки отримали 170 млн грн, а на початку травня чотири банки – 1,51 млрд грн.

У той самий час у таблиці із зазначенням конкретних банків, які отримали кредити на термін більше місяця, вже кілька тижнів поспіль щотижня відсутня інформація про одного з учасників рефінансування тендерів. Якщо 6 травня йому було надано 923 млн грн, то 29 квітня – 150 млн грн, 22 квітня – 900 млн грн та 15 квітня – 565 млн грн.

"ПроКредит Банк" є 100% дочірньою компанією німецької ProCredit Holding AG&Co. KGaA та одним із лідерів ринку фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні. Із загальним обсягом активів 32,41 млрд грн на 1 березня банк посідав 14 місце серед 69 діючих банків України. Банк пропонує всі види традиційних банківських продуктів своїм 5,2 тис. клієнтам МСБ та понад 23 тис. приватних клієнтів через 6 відділень, 4 зони самообслуговування та єдину платформу електронного банкінгу.

"ПроКредит Банк", за даними регулятора, 1 березня вже залучав під заставу пулу активів 500 млн грн рефінансування Нацбанку на термін до року.

"Скай Банк" (раніше – "Регіон-банк") заснований у 1991 році. Станом на 1 березня за розміром загальних активів займав 46 місце (2,48 млрд грн) серед 69 тих, що діяли в країні. Його чистий збиток за підсумками січня-лютого дорівнював 7,49 млн грн.

Банк має сім відділень: одне у Києві та шість у Харкові, всі харківські відділення наразі не працюють. Основним акціонером банку на початок цього року з часткою 99,44% та головою наглядової ради був громадянин Казахстану Аріф Бабаєв, ще майже 0,29% належало голові правління Рустему Галієву.

"Полікомбанк" призупинив діяльність 7 березня через порушення телекомунікаційного зв'язку внаслідок авіаударів по Чернігову, де розташовано його головний офіс. Показників чернігівського "Полікомбанку" не було серед показників банків країни за лютий.

Станом на 1 лютого "Полікомбанк" за розміром активів посідав 65 місце (856,54 млн грн) із 71 платоспроможного банку країни.