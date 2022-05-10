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У Київські області відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

У Київській області відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"На Київщині вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. На них задіяно близько 350 транспортних засобів", – написав Павлюк.

Окрім цього, із 5 травня запустили такі маршрути:

  • №339 (11) "Ірпінь (зал. вокзал) – М.Рубежівка (Забуччя) – Червоний Хутір",
  • №381 "Буча – Київ",
  • №394 "Синяк - Київ".

Він додав, що пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Автор: 

Київська область (290) маршрутки (52) автобус (255)


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