Уряд скасував заборону на експорт цукру та проса

Кабінет міністрів скасував запроваджену 5 березня цього року заборону (у вигляді нульових квот) на експорт цукру та проса.

Як йдеться у постанові Кабінету міністрів №549 від 7 травня, цукор та просо тепер внесено до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, передає Інтерфакс-Україна.



Раніше дозволити експорт просо, встановивши його квоту 80 тис. тонн, пропонувала уряду Всеукраїнська аграрна Рада (ВАР), оскільки в країні існує надлишок цієї сільгоспкультури.



ВАР посилалася на дані Мінагрополітики за лютий 2022 року, згідно з якими в Україні в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) вироблено 182 тис. тонн проса, перехідний залишок з 2020/2021 МР склав 18 тис. тонн, тоді як середня внутрішнє споживання проса країни не перевищує 80 тис. тонн, а експортні очікування на 2021-2022 МР – 80 тис. тонн.



Крім того, станом на 21 квітня в Україні вже посіяно 4,8 тис. га проса, що значно більше, ніж на відповідну дату у 2021 році – 0,9 тис. га.



Це вже друга подібна ухвала про зняття заборони на експорт. Раніше, 10 квітня, він був замінений ліцензуванням для живої великої рогатої худоби, м'яса ВРХ мороженого та м'яса і їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса ВРХ).



Так у списку нульових квот на вивіз залишилися жито, овес, гречка, сіль, придатна для споживання, та добрива (крім азотних).

Як повідомлялося, уряд України 5 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки: до переліку експорту, що ліцензується, було включено пшеницю, кукурудзу, м'ясо птиці, курячі яйця та соняшникову олію.

Тоді ж уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.