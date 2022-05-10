Економіка РФ зазнає найгіршого спаду з 1994 року, – Bloomberg (оновлено)

Російська економіка зазнає найгіршого спаду з 1994 року, на тлі санкцій ВВП країни цьогоріч може скоротитися на 12%.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Згідно з внутрішнім прогнозом Мінфіну (РФ, – ред.), Росія стикається з найглибшим економічним спадом за майже три десятиліття через посилення санкцій, запроваджених США та їх союзниками", – пише видання.



За даними джерел, валовий внутрішній продукт у 2022 році скоротиться на 12%, що більше, ніж очікуване Мінекономіки падіння на 8%. Уряд так і не оприлюднив публічного прогнозу після вторгнення в Україну.



"Основні мінуси – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також все більший вихід іноземних компаній. Все це, ймовірно, буде поступово розширюватися, і багато негативу перенесеться на 2023 рік", – зазначила головна економістка фінансової групи BCS у Москві Наталія Лаврова.



Без урахування цих факторів і лише на основі поточних санкцій вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році і приблизно на 5% у 2023 році.

Пізніше Мінфін РФ відреагував на публікацію Bloomberg та заявив, що наведена у ній інформація не відповідає дійсності, передає російський Forbes.

"У повноваження Мінфіну не входить підготовка офіційних макроекономічних прогнозів", – йдеться у повідомленні відомства. Водночас Мінфін очікує, що заходи, які вживаються російським урядом і центробанком, "дозволять значною мірою купірувати негативні наслідки від санкцій і забезпечити стабільний розвиток економіки".