Єврокомісія планує позичити 10 мільярдів євро для допомоги Україні, – ЗМІ

Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців, які оцінюються в 15 млрд євро.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатичні джерела.



За словами співрозмовників, відповідний план буде офіційно оприлюднений вже 18 травня.



Зазначається, що, за даними українського уряду та МВФ, Україні для підтримки економіки потрібно 5 млрд євро на місяць. Ця сума містить виплати зарплат і пенсій, допомогу переселенцям та інші витрати, пов’язані з війною.



США пообіцяли надати третину цієї суми, тобто необхідно ще 10 мільярдів євро.



За даними дипломатів, Єврокомісія повідомила послів ЄС про план подолання цього розриву, що представляє собою випуск боргових паперів на основі гарантій, наданих країнами ЄС. План залучення коштів буде схожий на програму SURE, яка використовувалася під час пандемії для збору коштів для тимчасових безробітних.

Водночас Єврокомісія заявила про необхідність отримання гарантій на 25 млрд євро, що дозволить залучити для України, у випадку необхідності, до 100 млрд євро.

Як пише видання, низка країн, зокрема Німеччина, Австрія та Греція, попросили Комісію надати альтернативні варіанти фінансування перед презентацією свого плану 18 травня. Президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів наприкінці травня.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена ініціювала бюджетний запит, що передбачає надання $33 мільярдів додаткової допомоги через вторгнення РФ в Україну. Cпікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі напередодні зазначала, що американські законодавці мають ухвалити цю ініціативу до кінця травня.

Запит включає понад $20 мільярдів для надання нової військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, $5 мільярдів з цієї суми пропонується спрямувати на передачу зброї та обладнання Україні із запасів США, $6 мільярдів – на ініціативу допомоги Україні в сфері безпеки та $4 мільярди – на програму Держдпепу з фінансової допомоги іншим державам.

Крім того, бюджетний запит також передбачає виділення $8,5 млрд прямої економічної допомоги уряду України та $3 мільярди на гуманітарну та продовольчу допомогу.