Японія ввела санкції проти компаній російського оборонного сектору

Японія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб.

Загалом до нового списку потрапили 70 компаній та понад 130 осіб, передає ВВС.

Так, санкції запровадили, зокрема, проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, заступника секретаря Ради безпеки Рашида Нургалієва та родичів близького до російського президента Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка.



Під обмеження також потрапили представники самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".



Японія також запровадила експортні санкції щодо компаній оборонного сектора – концерну "Алмаз-Антей", корпорації "Тактичне ракетне озброєння", ВНДІ "Еталон" та інших.



Загалом у санкційних списках Японії тепер входить понад 700 громадян Росії та Білорусі, а також понад 200 організацій.