Україна зможе збільшити імпорт пального через Польщу втричі, – Мінекономіки

Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тис. тонн продукції щомісячно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Натомість, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн.

Зазначається, що напередодні відбувся польсько-український енергетичний форуму, під час якого урядовці, представники бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, що склалася на паливному ринку України.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що є потенційна можливість долучення до Польського ресурсу нафтопродуктів із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

"У ході форуму з польськими колегами ми отримали чітке розуміння, як можна отримати додаткові об’єми від польських трейдерів. Крім того, віднайшли технічні можливості для збільшення перевалки необхідних об’ємів, і вже маємо підтвердження від однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

Також, для збільшення відвантажень синхронізували графіки роботи нашої АТ "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання", – зазначила вона.

За словами очільниці Мінекономіки, ці кроки дозволять вже найближчим часом доставляти паливні ресурси швидше, що призведе до зменшення черг на українських АЗС.