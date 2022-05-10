Майже шість тисяч держслужбовців звільнилися через війну, – НАДС

У Національному агентстві з питань державної служби повідомили, що майже 6 тис. держслужбовців звільнилися із початком повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомила очільниця НАДС Наталія Алюшина, передає пресслужба відомства.

"За чотири місяці фактична чисельність державної служби України скоротилася на 3,3 тисячі працівників і надалі зменшується. З урахуванням осіб, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною та частини мобілізованих держслужбовців цей показник, за даними, наявними в НАДС, сягає 5971 осіб. Переважна більшість цих людей звільнилися із початком війни", – зазначила вона за результатами статистичного дослідження кількісного складу державних службовців.

За словами Алюшиної, станом на 1 травня фактична кількість працюючих держслужбовців становить 168 176 осіб. Близько 75% з них – жінки.

Голова НАДС зауважила, що з міркувань безпеки близько 16 тис. жінок працюють дистанційно. Майже 9,5 тис., рятуючи своїх дітей, тимчасово виїхали за кордон.

Водночас вона відзначила, що навіть в умовах війни на державній службі дотримуються політики безбар’єрності, оскільки кількість працюючих людей з інвалідністю за чотири місяці зросла на 400 осіб – до 10014.