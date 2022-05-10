Національний банк викупив військові облігації уряду ще на 30 мільярдів

Національний банк України 9 травня викупив військових облігацій на суму 30 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, загальна сума прямого фінансування Нацбанком дефіциту держбюджету досягла 100 млрд грн. Зокрема, облігації на перші 20 млрд грн регулятор придбав 8 березня, наступні – 12 квітня та 20 квітня, 27 квітня – ще 10 млрд грн.

Зазначається, що підтримка бюджету Нацанком залишається необхідним заходом з огляду на значні оборонні, гуманітарні та соціальні потреби в умовах війни, розв'язаної росією.

"Позиція НБУ щодо фінансування бюджету незмінна – підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду. Національний банк докладає зусиль, щоб стимулювати ринковий попит на відповідні папери", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що сьогодні значний потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП має банківська система України, враховуючи наявну в неї ліквідність: гривнева становить 227 млрд грн, валютна – $7,2 млрд.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн.