"Київський метрополітен" завершив голосування за обрання нових назв для п’яти станцій

Онлайн-голосування за нові назви п'яти станцій київського метро завершено. Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook

За його словами, загалом у голосуванні взяли участь 170 646 людей.

На думку громадськості: станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська", станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України", "Мінська" – "Варшавською", а "Дружби народів" – "Ботанічною".

Брагінський нагадав, що відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

"Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", – підсумував він.

Як повідомлялося, 8 квітня Брагінський звернувся до мера Києва з ініціативою перейменування вказаних п'яти станцій столичного метро.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада розгляне питання про перейменування низки об'єктів у столиці, зокрема станції метро "Мінська", на найближчому засіданні.