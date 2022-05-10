Офіс президента представив Дорожню карту енергетичних санкцій проти РФ

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол, представила Дорожню карту енергетичних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що застосування енергетичних санкцій має підвищити вартість вторгнення в Україну для РФ та допомогти Україні захистити територіальну цілісність, свободу й демократичні цінності.

Автори Дорожньої карти енергетичних санкцій звертають на те, що бюджет Росії базується на доходах від продажу енергоносіїв, насамперед до країн Європи. З 24 лютого Європейський Союз щодня сплачував близько $800 млн за імпорт російської нафти й газу.

Документ містить рекомендації щодо політичних дій, які допоможуть позбавити Росію цього доходу, мінімізувавши перебої на ринках та у світовій економіці.

Наголошується що експертна група підтримує рішення Європейської комісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти, а також обґрунтовує поступове ембарго на імпорт газу з РФ.

"Поряд із цим експерти надають пропозиції, включно з конкретними механізмами, як забезпечити кероване поетапне впровадження такої заборони, водночас зводячи до мінімуму прибутки від експорту російської нафти протягом перехідного періоду. Такі механізми можуть бути розглянуті окремими країнами як пріоритетні. Йдеться про регульований імпортний податок (або тариф) і зберігання коштів за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку", – зазначили в Офісі президента.

Окрему увагу звертають на додаткові санкційні заходи для запобігання обходу обмежень, накладених на енергетичний сектор. Зокрема, це цілеспрямовані санкції проти постачальників послуг щодо морського експорту в обхід режиму контрольованих продажів.

Крім того, у Дорожній карті запропоновані стратегії для запобігання наслідкам, які дають змогу зробити Європу незалежною від російських енергоносіїв та протидіяти використанню енергетичних ресурсів як зброї.

Також у документі наголошується на важливості відключення Росії від фінансових потоків від експорту газу, оскільки Європа під час війни платить РФ за газ набагато більше, ніж за нафту.

"Учасники Міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола закликають уряди, а також державні й приватні компанії взяти Дорожню карту як основу для подальшого публічного просування енергетичних санкцій проти РФ.