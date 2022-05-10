Держекоінспекція призупинила контроль за якістю пального на АЗС, – ЗМІ

Керуючись урядовою постановою про воєнний стан, Державна екологічна інспекція з 13 березня 2022 припинила державний нагляд, зокрема відбір зразків пального на українських АЗС.

Про це галузевому виданню enkorr повідомили в Держекоінспекції.

Там зазначили, що заходи державного ринкового нагляду з 24 лютого не проводилися лише на тих територіях, де відбувалися активні воєнні дії, а з 13 березня їх в Україні загалом припинено на період воєнного стану.

"Відбір зразків нехарчової продукції не проводився й здійснюватиметься після припинення воєнного стану в Україні", – пояснили в ДЕІ.

Разом із тим в інспекції відзвітували, що упродовж січня-березня 2022 року здійснено 113 заходів державного ринкового нагляду, за результатами яких прийнято 148 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів з усунення формальної невідповідності, й застосовано штрафних санкцій на загальну суму – 1,24 млн грн.