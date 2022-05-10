В Києві подовжили час роботи міської електрички
АТ "Укрзалізниця" організувала додаткові вечірні рейси Київської кільцевої електрички.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.
"Вони прибувають до кінцевих станцій "Святошин" та "Дарниця" о 21:30. Таке рішення дозволить містянам, які живуть на Сирці, Оболоні, Троєщині , Русанівці, Березняках, Деміївці, Соломянці, Борщагівці та інших районах міста дістатися додому до початку дії комендантської години", – наголосив він.
Нагадаємо, комендантська година у Києві триває з 22:00 до 5:00.
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