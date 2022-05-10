Нацбанк запропонував підвищити ставки за військовими облігаціями

Національний банк України (НБУ) пропонує Міністерству фінансів підвищити ставки за військовими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) для того, щоб стимулювати банки до їх придбання.

Як повідомляє пресслужба НБУ, саме банки мають найбільший потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП, враховуючи наявну в них ліквідність.

Так, станом на 9 травня ліквідність банків в національній валюті становила 227 млрд грн, з яких 183 млрд грн – вкладення в депозитні сертифікати, а 44 млрд грн – кошти банків на коррахунках. Ліквідність банків в іноземній валюті на цю ж дату становила $7,3 млрд. Зокрема залишки коштів банків на ностро-рахунках з початку війни майже не змінилися та перевищують $6 млрд.

"З огляду на це важливим завданням сьогодні є активізація ринкових залучень через розміщення Міністерством фінансів ОВДП, у тому числі за рахунок коштів банківської системи. Зокрема, цьому може сприяти підвищення Міністерством фінансів України ставок за внутрішніми державними облігаціями до привабливіших для їх покупців рівнів", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк вказує, що орієнтиром для рівня підняття ставок дохідності за військовими облігаціями залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін.

"Активізація ринкових запозичень дасть змогу мінімізувати ризики для фіскального сектору та водночас зберегти макрофінансову стабільність і довіру до НБУ", – наголошується у повідомленні.

Нацбанк нагадує, що вже запровадив низку змін, покликаних стимулювати ринковий попит на цінні папери уряду і сприятиме залученню фінансування від міжнародних організацій та країн-партнерів. Водночас НБУ сподівається якнайскоріше відмовитися від прямого фінансування держбюджету.

"Як і було задекларовано, центробанк прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету та за умови мінімізації ризиків розбалансування ситуації у фіскальному секторі реалізує це прагнення", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що Мінфін не планує підвищувати ставки за військовими облігаціями, натомість обговорює з Нацбанком умови розміщення коштів банків на депозитних сертифікатах.

Як повідомлялося, Національний банк України 9 травня викупив військових облігацій на суму 30 млрд грн. Таким чином, загальна сума прямого фінансування Нацбанком дефіциту держбюджету досягла 100 млрд грн.