Зростання цін у квітні перевищило прогноз Нацбанку, – Держстат
Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2022 року сповільнилося до 3,1% порівняно з ростом на 4,5% у березні, 1,6% – в лютому та 1,3% – у січні.
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).
В річному вимірі інфляція у квітні прискорилась до 16,4% з 13,7% за підсумками березня та 10,7% – за підсумками лютого.
З початку року ціни зросли на 10,9%, уточнює Держстат.
Базова інфляція у квітні 2022 року порівняно з березнем становила 3%, з початку року – 8,1%.
За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні зросли на 4,2%. Найбільше (на 18,2–12,5%) подорожчали рис, фрукти, продукти переробки зернових. На 8,6–3,1% зросли ціни на макаронні вироби, овочі, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, соняшникову олію, масло, сало. Водночас на 28,4% подешевшали яйця.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у квітні підвищилися на 4,8%, у тому числі на алкогольні напої – на 7,3%, тютюнові вироби – на 2,5%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,2% Держстат пояснює подорожчанням фармацевтичної продукції на 4,6%, а підвищення ціни на транспорт на 2,1% – зростанням цін на велосипеди на 6%, проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,1% та 2,7% відповідно.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 10,3% і телефонного обладнання на 6,2%.
Як повідомлялося, Нацбанк оцінював інфляцію у квітні у 15,9%, а до кінця року прогнозував її прискорення до понад 20%.
Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 1,6% у лютому, 1,3% – у січні та 0,6% – у грудні.
У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
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Серьозно?
красти не треба так нагло.Чому в Бельгіі можна купити за ті ж самі гроші,що в Україні коштуе crestor 20 одна упаковка три = і ще ліки від сердця одніх на три місяці,а от аспірін кардіо на шість місяців?чому умене виходить ситно поїсти третій тиждень за тіж15евро в тиждень?
Только пачка сигарет стоит 70 грн и бутылка пива 38 грн. Это 110 грн. в день минимум. А еще чипсы нужны, орешки, семечки. Кастрюля борща, мясо, овощи
За 15 евро сытно не проживешь, не вводи людей в оману
Помидоры розовые - 150 грн. кг.
Хлеб - 14 грн. половинка батона.
Пиво старопрамен - 38 грн. за 0,5.
Это то, за чем я ходил в магазин сегодня. Цены тупо в 2 раза выше прошлогодних