Зростання цін у квітні перевищило прогноз Нацбанку, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2022 року сповільнилося до 3,1% порівняно з ростом на 4,5% у березні, 1,6% – в лютому та 1,3% – у січні.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

В річному вимірі інфляція у квітні прискорилась до 16,4% з 13,7% за підсумками березня та 10,7% – за підсумками лютого.

З початку року ціни зросли на 10,9%, уточнює Держстат.

Базова інфляція у квітні 2022 року порівняно з березнем становила 3%, з початку року – 8,1%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні зросли на 4,2%. Найбільше (на 18,2–12,5%) подорожчали рис, фрукти, продукти переробки зернових. На 8,6–3,1% зросли ціни на макаронні вироби, овочі, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, соняшникову олію, масло, сало. Водночас на 28,4% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у квітні підвищилися на 4,8%, у тому числі на алкогольні напої – на 7,3%, тютюнові вироби – на 2,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,2% Держстат пояснює подорожчанням фармацевтичної продукції на 4,6%, а підвищення ціни на транспорт на 2,1% – зростанням цін на велосипеди на 6%, проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,1% та 2,7% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 10,3% і телефонного обладнання на 6,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк оцінював інфляцію у квітні у 15,9%, а до кінця року прогнозував її прискорення до понад 20%.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 1,6% у лютому, 1,3% – у січні та 0,6% – у грудні.

У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.