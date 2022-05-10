Гетманцев анонсував скасування пільг на ввезення автомобілів до кінця травня

Законопроєкт №7311, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів, а також підвищується з 1,5% до 3% військовий збір з зарплат українців, має бути ухвалено до кінця травня.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та співавтор вказаного законопроєкту Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю "Forbes Україна".

"Я наполягатиму на тому, щоб закон ухвалили найближчим часом. Зараз згідно із законом точаться різні дискусії. Наприклад, щодо євроблях. Скасувати податки простіше, ніж їх відновлювати. До кінця травня він має набути чинності. За цей час бізнес може перебудувати свої процеси", – сказав Гетманцев.

Він додав, що у законопроєкті буде збережена норма про підвищення військового збору до 3%, а також відновлення оподаткування імпорту.

Водночас, за словами депутата, пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% від обороту, в тому числі великого, скасовувати не планується.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, майже за місяць після запровадження пільг з сплати ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів в Україну ввезли 29,2 тис. автомобілів, більше половини з них (16,79 тис.) – це авто вартістю до 100 тис. грн.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. Крім того, цим законопроєктом пропонується збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, відновити оподаткування імпорту товарів, регламентувати ввезення гуманітарної допомоги та запровадити низку інших змін.