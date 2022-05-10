Нацкомісія дозволила обленерго Ахметова та Григоришина заплатити штрафи після війни

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", АТ "ДТЕК "Дніпровські електромережі" та АТ "Вінницяобленерго" сплатити накладені у лютому поточного року штрафи за порушення особових умов щодо розподілу електроенергії через 1-3 місяці після закінчення військового стану.

Відповідні рішення регулятор ухвалив на засіданні у вівторок, 10 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, АТ "ДТЕК "Донецькі електромережі" та АТ "Вінницяобленерго" зможуть сплатити по 255 тис. грн штрафів, накладених 11 лютого, протягом місяця після завершення військового стану.

Водночас для "ДТЕК "Дніпровські електромережі" отримало довшу відстрочку для оплати накладеного 22 лютого штрафу на 170 тис. грн – компанія зможе його оплатити протягом трьох місяців після завершення військового стану.

Відповідно до чинної нормативної бази, штрафи повинні сплачуватись у 30-денний термін, при цьому регулятор може перенести їхню оплату за зверненням ліцензіата. В обґрунтуванні до рішень про відстрочку штрафів, зокрема вказується, що їхня оплата призведе до виникнення дефіциту коштів для забезпечення діяльності підприємств в умовах військової агресії РФ.

АТ "ДТЕК "Донецькі електромережі" та АТ "ДТЕК "Дніпровські електромережі" входять до енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

АТ "Вінницяобленерго" входить до складу холдингу "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, компанії бізнесмена належить близько 75% акцій. Ще 25% акцій компанії належить інвесткомпанії ICU радника Порошенка Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром "Вінницяобленерго" вказаний болгарин Максим Марков. Лондонський арбітраж раніше визнав, що на Маркова оформлено активи, реальним власником яких є Григоришин.