Російська мережа "Інвітро" змінила назву своїх лабораторій в Україні

Російська мережа лабораторій "Інвітро" змінює назву своїх українських лабораторій на CentroLab.

Про це повідомив комерційний директор лабораторії "Сінево" Микола Скавронський, інформує Інтерфакс-Україна.

"З російською мережею "Інвітро" ситуація цікава. Офіційно повідомлень про припинення роботи "Інвітро" в Україні не було, але частина її відділень уже перевелася на іншу юрособу і тепер працює під брендом "Центролаб". Якщо піти далі і подивитися у відкритих джерелах, то виявиться, що директор "Інвітро" є ще й директором та співзасновником компанії "Центролаб". Тому виникає логічне питання: це просто така мімікрія під українську компанію, щоб уникнути суспільного негативу та можливих санкцій чи що це за реорганізація під час війни?", – зазначив Скавронський.

За інформацією на сайті CentroLab, в мережі працюють 12 лабораторій у Дніпрі, по одній - у Кам'янському та Царичанці Дніпропетровської області, також лабораторія здійснює діяльність через ТОВ "ЛДЦ Лер-Клінік" (Мелітополь Запорізької області).

Водночас, згідно з даними системи YouControl, керівником ТОВ "Центролаб", зареєстрованого у березні 2019 року, є Руслан Голотов.

У системі Opendatabot він вказаний як власник ТОВ "Центролаб" та керівник ТОВ "Віалаб", ТОВ "Центролаб" та ТОВ "Інвітро". Голотов також фігурував у ЗМІ як гендиректор мережі лабораторій "Інвітро" принаймні з 2012 року.

Коментувати права власності та плани розвитку в CentroLab відмовилися.

Водночас на сторінці CentroLab в мережі Facebook повідомляється, що компанія припинила представляти міжнародний бренд Invitro на території України та запустила національний бренд Centrolab. У дописі стверджується, що компанія була незалежною українською лабораторією, а бренд Invitro був представлений у шести країнах, у тому числі й у РФ.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року холдинг Medicover підписав угоду про придбання мережі лабораторій Invitro, як українського підрозділу однойменної російської мережі, за 6 млн євол. Medicover планував, що бізнес буде консолідований на початку 2019 року, проте угода так і не відбулася.

У 2019 році Антимонопольний комітет України дозволив медичному холдингу Medicover, який володіє мережею медичних лабораторій "Сінево", придбати мережу лабораторій Invitro, український підрозділ однойменної російської мережі – ТОВ "Незалежна лабораторія Інвітро", яке здійснює діяльність через мережу лабораторій "Інвітро" та "Віалаб".

За словами Скавронського, угода так і не відбулася, "бо "Інвітро" вийшли з угоди".