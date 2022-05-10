Російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно у Сирію, – розвідка

Російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Крим у Сирію, звідки воно може постачатися в інші країни Близького Сходу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу", – йдеться у повідомленні.

ГУР Міноборони констатує, що окупанти вивозять викрадене в Україні продовольство на територію РФ та окупованого Криму.

"В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у РФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, з Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських "КамАЗів" та вантажівок DAF, завантажених зерном. За даними розвідки, вони прямують в окупований Крим.

Крім того, в селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів до російського кордону.

Також 1500 тонн зернових вивезено зерновозами російської компанії "Кримзернотранс" з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

"Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста", – зазначається у повідомленні.