"Укргідроенерго" планує розпочати експорт електроенергії в Молдову

Державне ПрАТ "Укргідроенерго" викупило по 80 МВт міждержавного перетину для експорту електричної енергії до Молдови на перші чотири години 12 травня та по 150 МВт на всі інші години.

Як свідчать результати добового аукціону ПАТ "Укренерго", ціна перетину склала 0 МВт-год, загалом було запропоновано 600 МВт на кожну годину доби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше на місячному аукціоні 420 МВт потужності перетину для експорту до Молдови викупили ТОВ "Августа" (150 МВт), ТОВ "ТЕТ-груп" (149 МВт) та ТОВ "Артлекс-Енерджі" (121 МВт).

Очікувані надходження від продажу розподіленої пропускної спроможності становлять 84,4 тис. грн.

За даними сайту ENTSO-E, фактичний експорт електроенергії з України в Молдову у перші десять днів травня не здійснювався.

Експорт електроенергії з України у травні поки що здійснюється лише в Польщу компанією "ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахметова у розмірі переважно 210 МВт-год. ​​При цьому його не було 1-2 травня. На 7 травня 1 МВт потужності для експорту викуповувало "Укргідроенерго", але фактично його не здійснило – цього дня постачалося 209 МВт-год.

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Як повідомлялося, наприкінці березня голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв про наміри компанії розпочати експорт електроенергії, щоб покращити її фінансове становище.

Як повідомлялося, з 30 березня розпочався експорт української електроенергії до Польщі після того, як НЕК "Укренерго" відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перетинів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.

Всі потужності для експорту на аукціонах викуповують структури енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Викуп доступу до міждержавних перетинів – єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства з повного об'єднання ринків.