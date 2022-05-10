Кабмін визначив, кому передадуть конфісковані російські активи

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 травня, прийняв рішення про передачі російських активів на території України державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

"Сьогодні у нас на порядку денному документ, який визначає, що російські активи на території України переходять державі, а саме державному підприємству "Національний інвестиційний фонд". Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", – сказав Шмигаль.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, на своєму засіданні Кабмін з метою реалізації цієї ініціативи встановив, що на виконання вимог закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" державному підприємству "Національний фонд інвестицій України" передаються у господарське відання примусово вилучені відповідно до зазначеного закону об’єкти права власності РФ та її резидентів.

Як повідомлялося, 1 квітня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", поширивши його дію на майно фізичних осіб, а також осіб, які не є громадянами РФ, але "мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, мають місце проживання або займаються основною діяльністю у Російській Федерації".

Також законом уточнюється, що конфіскації підлягає власність юридичних осіб (їх філій або представництв), засновником або кінцевим бенефіціаром яких прямо чи опосередковано є РФ чи російські компанії, або визначені вище фізичні особи.

Крім того, закон дозволяє прирівнювати до резидентів держави-агресора за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) або суду інших фізичних або юридичних осіб (незалежно від громадянства, здійснення основної діяльності тощо), які постійно перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території України та "публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Наразі цей закон очікує підпису президента.