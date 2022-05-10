Кабмін спростив отримання водійських посвідчень під час воєнного стану
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 травня, прийняв рішення, що мають на меті спростити отримання водійських посвідчень.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Зокрема, прискорено процедури підготовки осіб для отримання посвідчення водія, а також оптимізовано та спрощено процедури видачі посвідчення водія транспортного засобу в період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування.
З цією метою передбачено:
- можливість проведення навчання з теоретичної підготовки за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі інтернету;
- можливість складання практичного іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця складання теоретичного іспиту;
- здійснення видачі особі посвідчення водія в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів тощо.
Крім того, рішенням уряду передбачено розділення навчання в автошколі (навчальному закладі) на два окремих етапи:
- з теоретичної підготовки, за результатами якої заклад видаватиме Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, яке буде дійсне протягом року;
- з практичного керування, за результатами якого заклад видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.
При цьому допуск до навчання з практичного керування буде можливий тільки після успішного складання теоретичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС.
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