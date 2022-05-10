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Кабмін спростив отримання водійських посвідчень під час воєнного стану

права

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 травня, прийняв рішення, що мають на меті спростити отримання водійських посвідчень.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, прискорено процедури підготовки осіб для отримання посвідчення водія, а також оптимізовано та спрощено процедури видачі посвідчення водія транспортного засобу в період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування.

З цією метою передбачено:

  • можливість проведення навчання з теоретичної підготовки за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі інтернету;
  • можливість складання практичного іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця складання теоретичного іспиту;
  • здійснення видачі особі посвідчення водія в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів тощо.

Крім того, рішенням уряду передбачено розділення навчання в автошколі (навчальному закладі) на два окремих етапи:

  • з теоретичної підготовки, за результатами якої заклад видаватиме Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, яке буде дійсне протягом року;
  • з практичного керування, за результатами якого заклад видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.

При цьому допуск до навчання з практичного керування буде можливий тільки після успішного складання теоретичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС.

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Кабмін (7806) права (34) посвідчення водія (125) водії (73)


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