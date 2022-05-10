Зеленський підписав закон про розвиток систем зрошування

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Згідно з інформацією на сторінці відповідного законопроєкту №5202-д на сайті Верховної Ради, документ повернений з підписом президента 5 травня.

Як повідомлялося, парламент прийняв цей закон у другому читанні 17 лютого.

В Мінагрополітики пояснювали, що документ має створити передумови для відновлення та розвитку меліоративної галузі України, адже за час незалежності зрошувальні площі щороку стрімко скорочувалися – з 2,3 млн у 1990 році до 550 тис. у 2021-му.

Закон, зокрема, визначає правовий статус організацій водокористувачів, порядок їхнього створення та діяльності, порядок і умови набуття ними прав на об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських і внутрішньогосподарських меліоративних систем тощо.

Згідно з документом, організація водокористувачів створюється для "ефективного проведення гідротехнічної меліорації на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, включених до територій обслуговування організації".

Законом встановлено, що "організація не має права здійснювати виробництво продукції, надавати послуги та виконувати роботи, не пов'язані із забезпеченням гідротехнічної меліорації, крім випадків виробництва та реалізації побічної продукції під час здійснення основної діяльності організації, доходи від реалізації якої використовуються виключно для фінансування статутної діяльності організації".

Також документом вносяться зміни до законодавчих актів, які мають створити передумови для утримування водокористувачами меліоративної інфраструктури та залучення інвестицій до неї.