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Новини
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Палата представників США підтримала надання допомоги Україні на $40 мільярдів

сша,прапор

Палата представників США схвалила допомогу Україні на понад $40 мільярдів. За відповідний законопроєкт віддали 368 голосів, проти – 57.

Тепер документ направляється до Сенату, повідомляє Reuters.

Раніше президент Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові $33 млрд допомоги Україні, але законодавці вирішили збільшити військове та гуманітарне фінансування.

"Цей законопроєкт захистить демократію, обмежить російську агресію та зміцнить нашу власну національну безпеку, але, що головніше, підтримає Україну", – заявила представниця Демократичної партії Роза ДеЛауро.

Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Байден просив $5 млрд.

Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Автор: 

допомога (1561) США (4983)


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Питання до МО УКРАЇНИ!
Скільки і ЯКОЇ допомоги потрібно для цих хлопців?
Знову "дежавю 2014-2016"?
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
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11.05.2022 09:50 Відповісти
это уже что-то!..спасибо!
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11.05.2022 10:03 Відповісти
Без разницы. Нам без этих денег не обойтись. США, спасибо
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11.05.2022 18:21 Відповісти
Не, Коваля за долги отдадим , он же у нас бесценный Да ,это не 3 вонючих лярда , шо параша предлагала
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11.05.2022 18:53 Відповісти

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