Луганська область залишилася без жодних комунікацій, – глава ОВА

Луганщина живе взагалі без комунікацій – у вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Також він додав, що російські військові продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут.

"Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців", – наголосив Гайдай.

Крім того, тривають бої навколо Попасної, у Білогорівці, у Рубіжному та Воєводівці. За даними глави ОВА, українські військові "продовжують полювати на росіян", які перейшли на наш берег – зачистка триває, оборона стабільна.

"Область залишилася без комунікацій, сьогодні орки ще перебили магістральний газопровід–тепер повний комплект, точніше його відсутність–немає світла, води, газу. Працюємо над відновленням мобільного зв‘язку", – додав Гайдай.

Також він додав, що наразі евакуація досі неможлива – дуже великі ризики. "Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться", – наголосив глава Луганської області.